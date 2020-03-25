Москва, , 16:49 — REGNUM На фоне кризиса особую поддержку окажут тем, кто оказался на больничном или потерял работу. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо», — заявил Путин.

«Предлагаю установить норму выплаты по больничному — они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года. А затем примем решение с учётом ситуации», — указал он.

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