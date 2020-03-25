Москва, , 16:41 — REGNUM Социальные льготы и пособия, полагающиеся в течение шести ближайших месяцев, будут продлеваться автоматически без уточнения статуса граждан в инстанциях. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

«Здесь нам нужны дополнительные шаги, прежде всего для того, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей», — заявил Путин.

«В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры: все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайшие шести месяцев, должны продлеваться автоматически. Без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям», — подчеркнул он.

Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не нужно будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку, указал президент.

«Также обращаю внимание, что выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла — 75 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно, — должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного. Уже в апреле», — добавил он.