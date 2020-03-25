Москва, , 16:40 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил расширить кредитные каникулы для граждан в связи с пандемией коронавируса. О этом глава государства сказал сегодня, 25 марта, в своем обращении к гражданам России.

Глава государства заявил, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции многие граждане могут существенно потерять свои доходы. В связи с этим, если падение доходов гражданина превышает 30%, то он может получить кредитные каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.