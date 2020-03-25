Москва, , 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в ближайшее время гражданам России лучше оставаться дома. Об этом глава государства сказал сегодня, 25 марта, в обращении к гражданам России в связи с пандемией.

Путин заявил, что полностью закрыть Россию от коронавируса по объективным причинам не удастся, так как РФ тесно интегрирована в мировое сообщество.

В связи с этим, гражданам России необходимо строго соблюдать все профилактические меры, и лучше всего оставаться дома.