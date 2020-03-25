Москва, , 16:27 — REGNUM До сих пор России удаётся сдерживать распространение эпидемии коронавируса на своей территории. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

«Благодаря заранее принятым мерам, нам в целом пока удаётся сдерживать широкое и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия не может (полностью) отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, серьёзно поражённые эпидемией. И полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно», — заявил Путин.

«Но то, что мы уже можем и уже делаем, так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан», — подчеркнул он.