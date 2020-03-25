Москва, , 16:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по объективным причинам полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил сегодня, 25 марта, в своем обращении к гражданам России.

Путин отметил, что Россия большая страна, которая тесно интегрирована в мировое сообщество. В связи с этим полностью предотвратить проникновение коронавируса в Россию не удастся.

Но можно сдержать распространение болезни выполняя все профилактические рекомендации.