История вопроса

Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.