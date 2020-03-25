Токио, , 16:18 — REGNUM Число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Японии составляет 2011, сообщили 25 марта в минздраве страны.

В это число входят и те люди, что находятся на круизном лайнере Diamond Princess.

Всего за сутки в Японии заражён коронавирусом 91 человек, причём в японской столице — 41 человек. Число умерших от COVID-19 составляет 55 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония должна была в этом году принимать Олимпийские игры, но соревнования решено перенести из-за пандемии.

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