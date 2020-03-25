Москва, , 16:10 — REGNUM Российский президент Владимир Путин выступит с обращением к жителям страны в течение часа. Об этом сообщил 25 марта изданию «Подъём» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Путин завершает подготовку к обращению, связанному с ситуацией с коронавирусом. Оно не откладывается.

«Будет в течение часа», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, выступление главы Российского государства, подготовленное в условиях мировой пандемии коронавируса, будут транслировать федеральные телеканалы.

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