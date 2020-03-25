Багдад, , 16:10 — REGNUM О выводе французской составляющей антитеррористической коалиции в Ираке сообщило 25 марта Иракское агентство новостей.

По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.

Напомним, спешность вывода войск коалиции из Ирака связана с распространением коронавируса. Ранее сообщалось о том, что американцы сворачивают некоторые свои военные базы в Ираке.

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