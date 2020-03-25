Симферополь, , 16:05 — REGNUM Законопроект об приравнивании умышленного инфицирования людей коронавирусом демонстрирует растерянность чиновников перед лицом совершенно новой угрозы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 марта высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Полагаю, такой законопроект — это явный перебор. Он, прежде всего, демонстрирует растерянность чиновников перед лицом совершенно новой угрозы — пандемии смертельно опасного вируса, сопряженной с ажиотажем в СМИ и массовой паникой в Интернете и реальной жизни, а также финансово-экономическим кризисом. Не только в России, но и в остальных странах чиновники сами напуганы, не знают, как реагировать на такие экстремальные обстоятельства, их этому никто никогда не учил», — отметил политик.

Он напомнил, что в ряде стран власти уже ввели очень жёсткие наказания за нарушение режима карантина. И огромные штрафы, и тюремное заключение, вплоть до смертной казни, как в Китае. Так что российские законодатели отнюдь не новаторы в этой теме, они идут по следу своих зарубежных коллег.

«Стремление чиновников понятно. В ситуации полной эпидемиологической непредсказуемости, тяжёлых гуманитарных и экономических последствий, которые сказываются на социально-политической обстановке, в условиях нехватки материальных, интеллектуальных и просто человеческих ресурсов в борьбе с вирусом вариант предельного ужесточения карантина и наказаний за самовольный выход из него на первый взгляд не представляется чрезмерным. И желание максимально ограничить передвижение граждан ради защиты всего общества тоже вполне логично», — подчеркнул Бирюков.

Но вот с правоприменительной практикой, уверен политик, проблемы неизбежны.

«Одно дело — применять неприятные, но разумные меры — штрафы и ограничения свободы — для установленных больных, которые умышленно подвергают риску заражения других людей. Другое дело — обвинять в умышленном убийстве через заражение. Как это возможно будет доказать, кроме тех случаев, когда это просто очевидно и перед нами — какой-нибудь маньяк или реальный террорист?» — говорит эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий квалифицировать намеренное нарушение санитарно-эпидемиологических требований в РФ, как терроризм.

Читайте ранее в этом сюжете: Уголовная ответственность дисциплинирует коронавирусный карантин — мнение