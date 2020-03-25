Бишкек, , 15:58 — REGNUM Единственным эффективным средством противодействия коронавирусу являются порядок, единство и соблюдение санитарно-гигиенических требований. Об этом 25 марта заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в своем обращении к народу.

«Это ответственность не только за себя, но и за здоровье, жизнь и благополучие своих детей, соотечественников и всего общества», — сказал глава государства. Он отметил, что безответственное поведение и нарушение требований будут строго наказываться.

Вместе с тем ситуация с распространением вируса взята под контроль, сказал Жээнбеков. В частности, в республике введен режим чрезвычайной ситуации. Однако некоторые граждане не соблюдали требования, поэтому меры были усилены, сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 марта в крупнейших городах Киргизии: Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также трех районах республики ввели чрезвычайное положение.

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