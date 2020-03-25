Москва, , 15:49 — REGNUM Законопроект о дистанционном приеме граждан в условиях пандемии коронавируса внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Вячеславом Володиным и Сергеем Неверовым и членом Совфеда Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

«В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство Российской Федерации вправе устанавливать иные особенности и порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий», — говорится в документе.

Принятие закона, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, «позволит отделить действительно нуждающихся в визите врача или скорой от тех, кто может самостоятельно лечиться под контролем врачей».