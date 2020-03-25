Цхинвал, , 16:09 — REGNUM Информация о геноциде осетин будет распространяться Южной Осетией максимально широко. Такое заявление сделал президент республики Анатолий Бибилов 25 марта во время оглашения послания парламенту и народу.

«Считаю, что годы репрессий и национального подавления осетин со стороны грузинского государства и общества на протяжении десятков лет, этнические чистки в отношении осетин и вооруженная агрессия Грузии против Южной Осетии в 1989—1992, в 2004 и 2008 годах явились прямым следствием того, что на протяжении многих лет правда о геноциде 1920 года замалчивалась, а виновные не понесли наказания», — заявил глава республики.

Бибилов рассказал, что до международных сообществ он планирует донести данные о геноциде через осетинские диаспоры.

Также президент Южной Осетии заявил о росте активности республики на международной арене, на что, по его мнению, в Грузии отреагировали переходом к «политике провокаций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в своем обращении Бибилов заявил, что основная цель для Южной Осетии, это воссоединение с Россией. Он также поручил МИД республики разработать соответствующую концепцию.

Напомним, 2020 год в Южной Осетии назван годом столетия геноцида осетинского народа.

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