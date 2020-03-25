Бишкек, , 15:24 — REGNUM В период действия в столице Киргизии и других районах республики комендантского часа местным жителям разрешается выходить в дневное время на улицу для посещения банковских учреждений. Такое решение принял штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, пишут киргизстанские СМИ.

Отметим, что ранее из-за введения режима чрезвычайного положения и комендантского часа киргизстанцам разрешалось выходить из дома только в продовольственные магазины, в медучреждения и в аптеки.

В штабе напоминают, что выходя на улицу, жители населенных пунктов, где действует комендантский час, обязаны иметь при себе удостоверяющие личность документы и составленный от руки маршрутный лист, в котором указаны фамилия, имя и отчество, время выхода и возвращения домой, причина выхода, а также адреса мест, которые намерен посетить гражданин.

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