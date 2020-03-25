Минск, , 15:24 — REGNUM В ситуации с пандемией нового типа коронавируса главное — это не подаваться панике. В этом уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Всякое в жизни бывает, но главное — не паниковать», — сказал на встрече с послом Китая Цуй Цимином белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

При этом Лукашенко высказал опасения за психическое состояние здоровье граждан в условиях коронавируса.

«Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты, — добавил белорусский лидер. — Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем».

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При этом глава государства подчеркнул, что Белоруссия, принимая меры для борьбы с распространением коронавируса, действует профессионально и точечно, исходя в том числе из опыта Китая. Лукашенко подчеркнул, что выявленные на территории республики случаи заболевания COVID-19, являются завезёнными из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Белоруссии на 25 марта, в республике уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. При этом продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов. На сегодня число заражённых достигло 86 человек.