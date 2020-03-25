Душанбе, , 15:22 — REGNUM На 25 марта 2020 года в Таджикистане на территории карантинных зон находится3 156 человек, из которых 107 иностранцев, сообщили в министерстве здравоохранения и социальной защиты страны.

По данным ведомства, 5 тысяч 179 человек, въехавших на территорию Таджикистана в период с 1 февраля по 24 марта 2020 года, были помещены на карантин в различные медицинские учреждения страны. Из них 2023 человека после проведения необходимых медицинских мероприятий были отпущены домой, а остальные остались на карантине.

Отмечается, что 24 марта состоялось очередное заседание штаба по предотвращению завоза коронавируса в Таджикистан на уровне министерства здравоохранения. Его возглавил замминистра Мирхамуддин Камолзода.

Он отметил, что, в связи с ростом численности заболевших коронавирусом в различных странах мира, необходимо принимать незамедлительные и строгие меры по предотвращению распространения заболевания на территории Таджикистана.

Также собравшиеся обсуждали вопросы готовности страны к данной проблеме, достаточного количества медицинского оборудования и принадлежностей, комфортных и благоприятных условий для помещённых на карантин граждан.

Минздрав Таджикистана призывает людей не верить слухам и непроверенной информации о появлении на территории страны заболевших новым типом коронавирусной инфекции.