Душанбе, , 15:20 — REGNUM 201-я российская военная база, расположенная на территории Таджикистана, получила на вооружение восемь обновлённых боевых машин пехоты БМП-2М. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

БМП-2М оборудованы устройствами для панорамного прицеливания и наблюдения, которые также можно использовать в качестве приборов ночного видения.

В новых боевых машинах есть новейшая радиостанция р-168 «Акведук» устойчивая к радиоэлектронному воздействию со стороны противника.

Помимо БМП-2М на военную базу поступили две универсальные мастерские технического обслуживания МТО-УБ1 на базе автомобиля «Урал», бронеавтомобиль «Тигр» и три передвижные полевые кухни ПАК-200М на базе автомобиля КамАЗ.

Напомним, осенью 2019 года 201-я российская военная база была оснащена зенитным ракетным комплексом С-300 «Фаворит», а также системойрадиоподавления «Поле-21».

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