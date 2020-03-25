Киев, 25 марта 2020, 15:24 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко 25 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, задержанного перевозят в суд для избрания меры пресечения.
По его словам, Кожара и его жена утверждают, якобы мужчина покончил с собой, однако следователи и прокуроры так не считают.
Напомним, ранее в доме Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области было найдено тело бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого 1963 года рождения.
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