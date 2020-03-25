Киев, , 15:24 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко 25 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, задержанного перевозят в суд для избрания меры пресечения.

«Напомним, что в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был найден труп… с огнестрельным ранением, сделанным из наградного оружия хозяина дома», — написал Геращенко.

По его словам, Кожара и его жена утверждают, якобы мужчина покончил с собой, однако следователи и прокуроры так не считают.

Напомним, ранее в доме Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области было найдено тело бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого 1963 года рождения.

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