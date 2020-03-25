Берлин, , 15:15 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая находится на карантине, примет участие в видеоконференции лидеров «Большой двадцатки», заявил 25 марта официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Канцлер подключится к саммиту. Совершенно правильно, что G20 стремится согласовать свои действия на международном уровне в свете огромных глобальных последствий пандемии», — цитирует его ТАСС.

По его словам, единственная тема — пандемия и ее последствия для граждан и экономик всех стран G20.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры лидеров стран «Большой двадцатки» инициировала Саудовская Аравия. Саммит пройдёт 26 марта в формате видеоконференции и будет посвящён ситуации в мире вокруг пандемии COVID-19. В саммите примет участие президент России Владимир Путин.

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