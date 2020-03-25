Донецк, , 15:09 — REGNUM Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) возбудила уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщила 25 марта пресс-служба ведомства.

Порошенко подозревают в организации террористических актов на территории ДНР, в ходе которых погибли высшие должностные лица республики и командиры военных подразделений. В частности, речь идёт об убийстве Михаила Толстых («Гиви»), и Арсена Павлова («Моторолы»).

"Известно, что Порошенко П.А. утвердил, приведённый в исполнение спецслужбами, план по ликвидации героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некий «сотрудник СБУ» Олег Сугерей рассказал в интервью украинским СМИ о причастности спецслужбы к теракту на территории ДНР, однако позже в СБУ опровергли это сообщение, заявив, что данный человек не работает в ведомстве.

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