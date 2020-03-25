Нижний Новгород, , 14:55 — REGNUM Ужесточать наказания надо только для тех, кто нарушил карантин намеренно и без особых на то причин, — главный редактор газеты «Комсомольская правда — Нижний Новгород» Андрей Вовк прокомментировал ИА REGNUM внесенный в Госдуму законопроект об ужесточении санкций в отношении людей, нарушивших санитарно-эпидемиологические правила, включая и правила карантина.

«В целом я поддерживаю ужесточение мер для нарушителей карантина. Но только для тех, кто делает это намеренно, не понимая, какой угрозе он подвергает окружающих», — отметил нижегородский редактор.

По словам Андрея Вовка, необходимо учитывать, что среди нарушителей есть и другая категория людей, — те, кто вышли из карантина поневоле.»Как человек, проведший на карантине две недели, знаю по себе — бывают случаи, когда тебе нужно выйти: в магазин, в аптеку, выбросить мусор. Не у всех есть возможность оформить доставку или попросить знакомых. Таким людям надо помогать, а не штрафовать».

Напомним, согласно документам предлагается ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Поправки в Думу внесли спикер нижней палаты Вячеслав Володини глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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