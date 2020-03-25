Москва, , 14:51 — REGNUM Заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге 25 марта, действительно перенесено. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ожидалось, что в заседании примет участие президент Владимир Путин. Песков отметил, что пока не знает, пройдёт ли заседание завтра или позднее.

При этом на 26 марта перенесены некоторые мероприятия, которые должны были пройти в Петербурге 25 марта. Это общение российского лидера с бизнесменами и посещение фармацевтического завода «Северная звезда» в Ленинградской области.

На 26 марта намечено и участие президента РФ в виртуальном саммите G20.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Путин должен был провести заседание Совета при президенте по культуре и искусству и вручить президентские премии. Вместо этого глава государства обратится к народу в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

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