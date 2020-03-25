Скопье, , 14:51 — REGNUM Для Северной Македонии вступление в НАТО — лишь промежуточный этап на пути в Евросоюз, отметил в среду, 25 марта, эксперт Российского института стратегических исследований Николай Подчасов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вступление страны в НАТО потребовало от страны серьёзных жертв в области национального самосознания, государству пришлось отказаться от самоназвания, и от насаждавшейся в предыдущие годы идеологии, что вызвало ряд вопросов у населения, сказал Подчасов.

Считается, что вхождение в НАТО — необходимое условие для балканских стран, чтобы присоединиться к Евросоюзу, хотя неясно, поможет ли это именно Северной Македонии, ведь переговоры о её вхождении в ЕС уже неоднократно переносились, отметил эксперт.

Также неясно, сработает вступление в НАТО в качестве гарантии безопасности для самой Северной Македонии, в том числе и потому, что амбиции Албании всегда пользовались поддержкой Вашингтона и НАТО, и после присоединения в Северной Македонии вряд ли снизится накал межнациональных противоречий, добавил Подчасов.