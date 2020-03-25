Москва, , 14:48 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону со своим киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым гуманитарные поставки в республику тест-систем и реагентов для диагностики коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Главы правительств обсудили меры по противодействию новой коронавирусной инфекции, в том числе гуманитарные поставки в Киргизию тест-систем и реагентов для диагностики этого заболевания», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта в Киргизии выявлено 42 случая заражения коронавирусом.

В ходе внеочередного заседания парламента Киргизии депутаты большинством голосов поддержали решение президентаСооронбая Жээнбековаввести в некоторых регионах страны режим чрезвычайного положения с 25 марта по 15 апреля 2020 года.

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