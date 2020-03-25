Москва, 25 марта 2020, 14:48 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону со своим киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым гуманитарные поставки в республику тест-систем и реагентов для диагностики коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
«Главы правительств обсудили меры по противодействию новой коронавирусной инфекции, в том числе гуманитарные поставки в Киргизию тест-систем и реагентов для диагностики этого заболевания», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта в Киргизии выявлено 42 случая заражения коронавирусом.
В ходе внеочередного заседания парламента Киргизии депутаты большинством голосов поддержали решение президентаСооронбая Жээнбековаввести в некоторых регионах страны режим чрезвычайного положения с 25 марта по 15 апреля 2020 года.
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