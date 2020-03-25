Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Оппозиционные депутаты Петербурга призывают федеральные власти перенести дату голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, с этой позицией выступил депутат Михаил Амосов (беспартийный, в прошлом — «Яблоко»). Заметим, Владимир Путин отменил свои планы в Петербурге и теперь намеревается выступить в прямом эфире с обращением к нации.

«Я считаю, что будет правильно, если в этом выступлении он заявит о переносе даты всенародного голосования по поправкам в связи с эпидемией коронавируса», — заявил Амосов.

О необходимости инициатив, связанных с угрозой эпидемии, с ужесточением карантинных мер, с помощью бизнесу и гражданам, заморозке выплат кредитов, говорили на заседании ЗакСа в среду, 25 марта, и другие депутаты.

Идею устроить голосование 22 апреля «яблочник» Борис Вишневский подверг критике. «Если это не перенесут, мы будем стоять перед угрозой очень серьезного распространения эпидемии, прошу об этом задуматься», — считает он.

Депутат Максим Резник (беспартийный) призвал обсудить корректировку бюджета, повышение расходов по статье здравоохранения, а также напомнил, как губернатор Александр Беглов, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что план по борьбе с вирусом у него есть, но «рассказывать» его он не собирается.

«То есть ни парламент не в курсе, ни СМИ не в курсе», — развел руками Резник. Он считает проведение голосования 22 апреля неправильным.

«Сейчас-то зачем, когда этой угрозе заражения будут подвержены в равной мере и сторонники нынешней власти, и противники. Это общая ответственность. Мы обязаны требовать переноса даты [голосования] с 22 апреля. Мы же все говорим об этом. Да, правительство все делает правильно, говорят одни, правильно все прогнозирует. Так правительство Петербурга прогнозирует пик эпидемии на это время! Не мы, не Резник, не Вишневский. Так правительство Петербурга обязано выступать с такой инициативой. Если, конечно, мы народ представляем», — заключил парламентарий.

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