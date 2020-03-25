Москва, , 14:41 — REGNUM Ускорение испытаний ракеты «Циркон» объясняется постоянной конкуренцией в сфере производства вооружений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя планы России нарастить испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

"Дело не только в обретении военного превосходства в какой-то сфере, но и в том, что полученные знания и опыт в результате создания данной ракеты могут быть использованы как для создания других видов вооружений и военной техники, так и в производстве гражданской продукции.

А это означает, что такая продукция станет конкурентоспособнее, полученные технологии сделают её востребованной на внутреннем рынке.

Новые технологии применяемые в «Цирконе помогут увеличить объёмы экспорта, что положительно отразится на поступлениях в бюджет России, занятости на предприятиях», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.

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