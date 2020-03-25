Киев, , 14:36 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны.

Об этом он заявил на заседании правительства сегодня, 25 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер констатировал, что в 13 областях Украины и в Киеве зафиксированы 113 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, то есть ситуация «продолжает, к сожалению, ухудшаться».

Вместе с тем Шмыгаль попросил украинцев не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение.

«Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, а консолидирует усилия в борьбе с угрозой», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что 23 марта Шмыгаль заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине «умеренная» и правительство вводит режим чрезвычайной ситуации в каждой области, где обнаруживаются заболевшие. Тогда же премьер отметил, что необходимости вводить чрезвычайное положение в стране нет.