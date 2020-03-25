Иерусалим, 25 марта 2020, 14:51 — REGNUM Временно исполняющий обязанности председателя израильского парламента Юлий Эдельштейн подал в отставку. Об этом 25 марта сообщает радиостанция Kan.
Официальное объявление о данном решении вступит в силу в ближайшие двое суток, политик представлял партию «Ликуд» премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Отставка Эдельштейн помешала процедуре выборов нового спикера Кнессета, который по решению Высшего суда страны должен был быть назначен не позднее сегодняшнего дня, 25 марта.
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