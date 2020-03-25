Киев, , 14:28 — REGNUM Правительство Украины сегодня, 25 марта, действительно может ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, заявила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее СМИ сообщили, что соответствующее решение уже принято государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, и теперь очередь только за правительства.

По словам Кравчук, власти готовы к такому шагу, поскольку украинский минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в стране, а силовики заблокировали ряд населенных пунктов, чтобы предотвратить распространение болезни.

Также политик в очередной раз заявила, что самоизоляция может спасти многие жизни, особенно это касается людей, которые недавно вернулись на Украину из-за границы.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных. В частности, в Тернопольской области умер инфицированный коронавирусом 68-летний мужчина, который был госпитализирован 23 марта.

До этого режим чрезвычайной ситуации объявляли отдельно в тех регионах страны, где были зафиксированы случаи заболевания.