Бишкек, , 14:25 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев одобрил введение временного разрешения поставок без государственной регистрации лекарств и медицинских изделий, включенных в национальный перечень жизненно важных лекарственных средств. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, это необходимо для обеспечения населения лекарствами и медизделиями, а также для принятия оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

Также правительство временно разрешило производить и продавать медицинские маски без лицензии и государственной регистрации.

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