Москва, , 14:19 — REGNUM В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Совфед одобрил закон о всероссийской минуте молчания, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Перечень мероприятий, посвященных памятным датам России, дополняется проведением ежегодно общероссийской минуты молчания 22 июня в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

Минута молчания и поминовения 27 млн погибших соотечественников станет еще одним важным знаком мира и безопасности, отмечают в Совфеде.

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