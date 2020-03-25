Москва, , 14:17 — REGNUM Совфед одобрил законы о наказании за торговлю фальсифицированными и поддельными лекарствами через СМИ и в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Поправками в Уголовный кодекс устанавливается, что в качестве максимального наказания за такое уголовно наказуемое деяние предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

Вносятся изменения и в КоАП.

Разница между составом административного правонарушения и уголовным заключается в стоимости таких лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных БАДов, введенных в оборот. Если стоимость до 100 тыс. рублей — наступает административная ответственность, если более — то уголовная, пояснил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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