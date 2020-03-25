Москва, , 14:17 — REGNUM Россия выбрала очень мудрую позицию, отказавшись от гонки вооружений в современной истории. Тягаться финансовыми и интеллектуальными ресурсами с Западом нецелесообразно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя планы нарастить испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Сегодня повторение стратегической ошибки СССР в этом направлении просто исключено. Логично, что шаг за шагом в России, как и любой другой высокоразвитой стране мира, проходит модернизация и разработка вооружений.

О разработке ракет «Циркон» год назад общественность открыто информировал президент Владимир Путин. По официальным данным, ракета способна развивать скорость около 9 Махов и уничтожат наземные и надводные цели на расстоянии более одной тысячи километров. Примечательно, что в перспективе это вооружение смогут использовать и российские атомные подлодки.

Важно отметить, что помимо ударного беспилотника «Охотник», и ракетного комплекса «Авангард» именно гиперзвуковая ракета «Циркон», стала поистине впечатляющей премьерой года.

По оценкам военных экспертов, у «Цикрона» есть блестящие перспективы. Эта разработка стала плановой и не отяготила федеральный бюджет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.

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