Москва, , 14:06 — REGNUM Совфед на фоне коронавируса одобрил закон о государственном регулировании цен на лекарства и медицинские изделия в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Правительство РФ наделяется правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и медицинские изделия по перечням, утверждаемым тем же правительством на срок не более чем девяносто календарных дней.

Также устанавливается запрет на реализацию и отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий, включенных в указанные перечни, по ценам, превышающим утвержденные правительством РФ предельно допустимые розничные цены.

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