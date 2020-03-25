Москва, , 14:08 — REGNUM Различные варианты рассматриваются в Кремле относительно проведения голосования по поправкам к Конституции РФ. Окончательных решений нет, сообщил 25 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу постоянно меняется, она весьма подвижна. В связи с этим стоит набраться терпения — решение по всероссийскому голосованию ещё не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля является ожидаемой датой голосования об изменении Конституции. Однако ранее Песков подчеркнул, что важнее всего — здоровье граждан.

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