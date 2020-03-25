Сеул, , 14:16 — REGNUM Представители военных кругов четырёх стран мира обратились к представителям министерства обороны Южной Кореи с просьбой поделиться опытом в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства.

Информации о военных атташе каких стран идет речь отсутствует, однако известно, что это представители Ближнего Востока, Азии и Южной Америки.

Отмечается, что в министерстве намерены перевести на английский язык данные об участии оборонного ведомства в кампаниях по борьбе с вирусом и усилиях по предотвращению распространения коронавируса в армии, после чего передать их вышеуказанным представителям четырёх стран.

Представители министерства обороны Южной Кореи намерены также предоставить аналогичные данные военным атташе тридцати девяти стран, а также южнокорейским коллегам, работающим в шестидесяти семи странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в южнокорейской армии выявили 39 случаев заражения коронавирусом, среди них 25 человека вылечены и выписаны из больницы.

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