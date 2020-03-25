Джакарта, , 13:52 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что в столице разработаны сценарии по преодолению пандемии коронавируса, сообщает информационный портал Detik.

«В этом случае губернатор Джакарты подготовил сценарии на случаи, если число заразившихся коронавирусом в стране увеличатся. Джакарта подготовила сценарии для преодоления кризиса, если число случаев заражения коронавирусом в столице превысит 500, 1000, даже 8000», — говорится в заявлении управления здравоохранения Джакарты.

Согласно сценарию, губернатор предлагает разделить инфицированных коронавирусом жителей Индонезии на три группы, каждая из которых будет различаться в зависимости от симптомов. Первая группа — критическая составит 8%. Вторая группа — тяжелые (12%), и третья группа — легкая (80%).

Таким образом, приоритетное внимание будет уделяться первой и второй группам.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Индонезии выявлено 790 случаев заражения коронавирусом.

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