Приштина, 25 марта 2020, 14:28 — REGNUM Посол США в самопровозглашенной Республике Косово Филип Коснетт провел встречу со спикером парламента Косово Вьосой Османи за полчаса до начала заседания о рассмотрении вопроса о вынесении вотума недоверия правительству Альбина Курти. Об этом сообщает косовское новостное агентство KosovaPress.
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Напомним, днем ранее Коснетт заявил, что он «удовлетворен» тем, что парламент Косово проведет данное заседание.
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Инициатива о вынесении вотума недоверия была выдвинула Демократической лигой Косово, принявшей решение о выходе из правящей коалиции с «Движением за самоопреоделение» Курти. Вьоса Османи, заместитель председателя «Лиги», активно выступила против разрыва коалиции и призвала депутатов голосовать против вынесения вотума недоверия правительству Курти, что вызвало недовольство лидера партии Исы Мустафы и в дальнейшем может привести даже к расколу «Лиги».
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Заседание состоится без присутствия СМИ.
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