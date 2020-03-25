Киев, , 13:46 — REGNUM Сегодня, 25 марта, участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не будут подписывать никакие документы, в том числе создавать консультативный совет.

Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий», представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Алексей Резников.

Резников уточнил, что переговоры контактной группы состоятся в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически.

Однако это не единственная проблема — представитель Киева отметил, что официальное решение о создании совета принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ, которые еще не завершены.

По информации Киева. сегодня стороны обсудят прекращение огня, разведение сил и средств, а также различные вопросы гуманитарного характера.

ИА REGNUM напоминает, что предварительное решение о создании консультативного совета было принято на переговорах в Минске 11 марта, свое согласие на этот шаг дал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Предполагается, что в рамках совета представители Киева смогут вести переговоры с представителями республик Донбасса. Это решение вызвало серьезный внутриполитический конфликт на Украине, вплоть до раскола внутри партии «Слуга народа». Также против создания консультативного совета в резкой форме выступили различные радикальные силы.