Киев, , 13:36 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России при общении с представителями Киева, когда хочет, знает и понимает фразы на украинском языке.

Об этом заявил замминистра главы МИД Украины Егор Божок в момент интервью, которое давал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба изданию «Бабель». Материал опубликован 24 марта.

Замминистра прервал интервью, чтобы отчитаться о договоренностях Москвы и Киева относительно взаимной эвакуации граждан.

Божок не назвал журналисту фамилию чиновника российского МИД, с которым он вел переговоры.

«Заходит Божок, говорит, что он пообщался с замминистра иностранных дел РФ. — Надо же, может, этот российский замминистра, когда хочет, и «Доброго вечора» и «Дякую» — все он знает и понимает», — говорится в статье.

Других подробностей о переговорах с Россией издание не сообщает.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Киев подтвердил, что Украина отправляет в Россию специальный поезд для эвакуации, который вывезет россиян с Украины и украинцев из России. Планируется, что поезд для вывоза россиян покинет Киев 27 марта, из Москвы он с украинцами отправится 28 марта. По предварительной информации, в составе будет 18 вагонов, то есть около 800 мест. Остановок в пути не будет.