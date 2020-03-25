Дамаск, , 13:27 — REGNUM За последние несколько дней произошло уже два нападения на конвои турецкой армии в зоне деэскалации Идлиб. Это говорит о том, что радикальные группировки боевиков пытаются оказать давление на Турцию. Так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал подрыв турецкой военной колонны, который произошёл 24 марта.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщил: «24 марта на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в районе населенного пункта Сфухон провинции Идлиб сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами. В результате подрывов повреждено два бронеавтомобиля. Двое турецких военнослужащих получили ранения». Российские военные назвали это действиями «по дестабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации».

Следует заметить, что ранее, 20 марта, турецкий военный конвой попал в засаду на шоссе М4 (Алеппо—Латакия). В ходе этого специального мероприятия двое военнослужащих Турции были убиты. На пути следования колонны сработали два самодельных фугаса.

По мнению Владимира Васильева, за этими действиями против турецких военных стоят радикальные группировки, которые контролируют значительную часть территории Идлиба в районах, неподконтрольных сирийскому правительству.

«Боевики оказывают давление на Анкару, намекая, что, если Турция предпримет действия по выполнению Московского соглашения от 5 марта 2020 года и попытается их распустить и разоружить, то потери турецких военных будут весьма значительными», — подчеркнул эксперт.

«Только террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насчитывает около 15 тысяч боевиков. А есть ещё «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоящая почти целиком из иностранных боевиков, и группировка «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), считающаяся протурецкой, но по сути являющаяся радикальной.

Это значительные силы. Возможно, для Турции было бы лучшим выходом дать возможность разобраться с ними Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ», — добавил Владимир Васильев.