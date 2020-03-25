Киев, , 13:26 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует три большие волны возвращения украинцев из-за рубежа из-за коронавируса и вызванного им экономического кризиса.

Об этом дипломат заявил изданию «Бабель», материал был опубликован 24 марта.

По словам Кулебы, сейчас идет первая эвакуации на Украину — это те люди, кто реально испугался и понял, что надо ехать домой.

«Есть вторая, скрытая волна. Они думают: «Да это все фигня, надо пересидеть». Третья волна, когда в странах Европы начнется экономическая рецессия. Людей начнут увольнять, и они поедут домой… Я думаю, все это будет продолжаться несколько месяцев», — заявил министр.

Конкретной цифры украинцев, которые в итоге вернутся в страну, Кулеба не назвал.

Издание отмечает, что в момент интервью министру позвонил посол Украины в Словакии Юрий Мушка, который заявил, что в стране закрыли автомобильный завод, без работы остались 600 украинцев, а на днях закроют еще один завод — «это плюс 800 человек».

«А вот и третья волна, катастрофическая», — прокомментировал Кулеба.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальной информации, более 70 тыс. граждан Украины уже смогли вернуться на родину при содействии дипломатических учреждений с начала действия мер противодействию распространения коронавируса.