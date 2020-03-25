25 марта 2020 | Время чтения 12 мин

Ирина Инашвили, , 16:07 — REGNUM Грузинская политическая арена, которая доселе кипела страстями, замерла. Как замер сегодня весь Тбилиси и как замерла вся страна. Это похоже на кошмарный сон, на кадры из фильма ужасов или страницы из фантастического романа. Но это печальная реальность. Опасный вирус проник и на территорию маленькой Грузии с ее малочисленным населением и грозится унести жизни десятков, а может, и сотен ее граждан. И все остальные проблемы, тревоги и волнения, конфликты и препирательства как бы отодвинулись на второй план.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Затихла, хотя не замолчала до конца доселе особенно активная грузинская оппозиция. В ожидании предстоящих нынешней осенью парламентских выборов все оппозиционные партии проявляли крайне интенсивную «жизнедеятельность» и «инициативность», всячески пытались принудить нынешнюю власть создать такие условия, в которых та уступит свое правление, а возможно, навсегда уйдет с политической арены и допустит к рычагам управления страной своих оппонентов.

Именно с этой целью оппозиция устраивала многочисленные, хотя и малолюдные митинги, собирала на них своих сторонников либо привлеченных финансовыми подачками граждан из разных регионов страны, но набрать критической массы для организации в Грузии очередной революции либо госпереворота так и не смогла.

Так, провалилась попытка соратников экс-президента Михаила Саакашвили захватить парламент, поводом для которой была избрана Россия, точнее, депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов, приехавший по приглашению грузинских организаторов на сессию МАП, но изгнанный с кресла председателя парламента и оскорбленный грузинскими оппозиционными депутатами. Соратники Саакашвили тут же заявили, что Россия «оккупировала» парламент Грузии, и под этим «соусом» срочно созвали митинг, далее переросший в ажиотаж и беспорядки, столкновения между полицией и некими облаченными в черное и достаточно натренированными мужчинами, несколько раз прорывавшими кордон полиции, отбиравшими у полицейских дубинки и щиты и избивавшими сотрудников полиции их же снаряжением. Тогдашний глава МВД Георгий Гахария (не без согласия «сверху») принял решение о разгоне митинга, что и выполнили полиция и спецназ. И этот факт стал еще одним поводом для продолжения акций протеста, не таких масштабных, но длительных, локальных и охвативших в дальнейшем почти все регионы страны. Оппозиция выводила своих сторонников на улицы повсюду и требовала отставки Гахарии и проведения пропорциональных парламентских выборов.

Михаил Саакашвили дает интервью

Временно загасить волну протеста удалось председателю правящей партии «Грузинская мечта» олигарху Бидзине Иванишвили, который пообещал не просто пропорциональные выборы, но и проведение их с нулевым избирательным барьером. А это означало, что в парламент могут попасть даже те партии, которым доселе это никогда не «светило». Гахария же вместо отставки получил повышение и занял пост премьер-министра. Сместить его с прочных позиций оппонентам так и не удалось.

Следующую волну протеста оппозиция возбудила после того, как парламент не принял подготовленные по инициативе Иванишвили поправки в Конституцию и закрыл тему проведения выборов по пропорциональной системе. С 14 ноября, когда законопроект был провален из-за сопротивления мажоритариев, в Тбилиси и других городах страны возобновились акции протеста с требованием пропорциональных выборов. Властям опять пришлось применять силу из-за крайних мер, к которым прибегали митингующие, — блокировки входов в здания госучреждений и офисы правящей партии, перекрытия дорог и попыток парализации движения транспорта в столице.

Вмешательство представителей дипломатического корпуса, точнее руководителя представительства ЕС и сотрудников посольства США, позволило снять напряженность и перевести противостояние в формат диалога. Переговоры продолжались несколько месяцев и закончились 8 марта в резиденции посла США в Грузии, когда правящая партия пошла, по ее оценке, на максимальные уступки и согласилась на выборы парламента созыва 2020 года с соотношением пропорциональных и мажоритарных мандатов 120/30.

Этим же соглашением был установлен 1%-ный избирательный барьер, который позволит получить представительство в законодательном органе многим мелким и малорейтинговым, если верить исследованиям американских институтов, партиям. А также введен так называемый порог — 40%, в случае преодоления которого та или иная партия будет иметь право на формирование парламентского большинства и однопартийного правительства. В противном случае придется создавать коалиционное правительство.

Казалось бы, отныне спокойному движению Грузии к парламентским выборам ничто помешать не сможет. Но оппозиция и на достигнутом соглашении не успокоилась и потребовала срочного освобождения так называемых политзаключенных — своих соратников, которые оказались за решеткой по обвинению в различных уголовных преступлениях. Особенно возмутило оппонентов повторное заключение под стражу бывшего мэра Тбилиси, ныне — одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулавы.

Георгий Арчилович Угулава

В предъявленном ему обвинении в растрате 48 миллионов средств Фонда развития Тбилиси соратники увидели политическую подоплеку и выдвинули правящей партии ультиматум: пока не отпустят всех политзаключенных, оппозиция не вернется в парламент и не будет участвовать в обсуждении очередных поправок в Конституцию, теперь принимаемых на основании соглашения, достигнутого в посольстве США.

Казалось бы, в стране нарастает очередная волна противостояния на фоне заключенного при посредничестве западных кураторов соглашения. Оппозиционные лидеры активно использовали контролируемые ими и финансируемые их сторонниками телеканалы для пропаганды своих взглядов на вероломность правительства «Грузинской мечты», собственную политическую стойкость и зрелость и неотступность от главной линии — верности заключенным за решетку соратникам и собственному курсу на Запад.

Правящая партия тем временем заявляла, что соглашение выполнит, и даже успела составить и опубликовать для ознакомления проект поправок в Конституцию с учетом достигнутого 8 марта соглашения и принять в парламенте постановление об опубликовании конституционного законопроекта и создании организационной комиссии по его всенародному обсуждению.

А дальше… в силу вступил коронавирус, точнее, те новые условия, перед которыми поставили страну любители путешествий. Первый случай опасной инфекции был зафиксирован у вернувшегося из Ирана гражданина Грузии 26 февраля, затем события развивались с «переменным успехом»: то наблюдался рост случаев заражения, в основном завезенных из-за рубежа, то временное затишье. Но ситуация в мире накалялась и обострялась, а на фоне охватившей все континенты пандемии за меры предосторожности взялось и правительство Грузии. Вводились они постепенно, исходя из масштабов инфицирования и контактов зараженных пациентов с другими гражданами. А 21 марта было принято решение о введении в Грузии чрезвычайного положения.

Действия правительства Грузии особых нареканий у основной массы населения и многих бывших оппонентов «Грузинской мечты» сегодня уже не вызывают. Принимаемые правительством меры по обеспечению безопасности и одновременно по снабжению населения продовольствием и предметами первой необходимости, а также режим постоянного информирования граждан о ситуации в стране и мире, одобряют и соглашаются с ними. Но одобрительное отношение проявляет та часть оппозиции, которая была «объединена» вокруг соратников экс-президента Саакашвили в связи с вопросом пропорциональных выборов и утверждала, что иных общих идейных или политических ценностей с этой партией и ее ответвлениями не имеет.

Бидзина Иванишвили. Партия «Грузинская мечта» 41.ge

Режим острого противостояния временно сняли «Национальное движение», «Европейская Грузия» и другие отколовшиеся от некогда «Единого национального движения» всевозможные партии и политические образования. Но от политической активности и проявления собственных инициатив, дабы показать народу, что будучи у власти, они бы лучше справились с возникшими трудностями, не отказываются.

Так, на фоне пандемии коронавируса лидеры «Национального движения» заговорили о необходимости проведения массового и поголовного тестирования населения, дабы выявить все возможные случаи этого вируса и начать своевременное лечение. В пример приводили Южную Корею. И даже обещали самостоятельно завезти такие тесты и продать их по дешевке лабораториям и даже частным лицам. Особенную активность в этом вопросе проявляет бывший заместитель министра юстиции правительства Саакашвили Георгий Вашадзе, ныне возглавляющий партию «Новая Грузия». Не отказываются соратники экс-президента и от излюбленного метода организации всевозможных представлений. Тот же Георгий Вашадзе в присутствии телекамер продемонстрировал населению, как сотрудник его офиса тестирует его на коронавирус. И заявил, что тесты, которые он завез, стоят 10 долларов. Правительству Грузии и грузинским эпидемиологам предъявил претензии в том, что те закупают за рубежом дорогостоящие тесты и не охватывают тестированием поголовно всех жителей страны.

Утверждения Вашадзе оказались настолько убедительными, что их подхватили и некоторые бывшие соратники «Грузинской мечты», и на одном из заседаний парламента о необходимости проведения массового тестирования населения заявила ныне независимый депутат Мариам Джаши.

Отвечая на эти требования, заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе заявил, что в мире существует множество некачественных, хотя и дешевых тестов, применять которые на населении нецелесообразно. Он также попытался объяснить механизм действия тестов и выявления наличия вируса в организме. Но углубляться в научные размышления и разъяснения специалиста оппозиция не стала. Начатая Георгием Вашадзе кампания продолжается, особенно в соцсетях и телеэфире, где регулярно звучат обвинения в адрес властей, не проявляющих должной активности по выявлению зараженных вирусом граждан.

Еще одной сферой активности оппонентов нынешней власти стали меры, принятые в Марнеульском и Болнисском муниципалитетах, посаженных на строгий карантин из-за выявленного здесь случая внутренней передачи коронавируса. Одни считают, что правительство нарушает права азербайджанского населения, ограничивая его свободу перемещения. Другие видят опасность в усиленных нарядах полиции и армии на дорогах обоих муниципалитетов. Третьим не нравится уровень обследования местного населения. Четвертые требуют массового тестирования жителей на коронавирус. На последнее требование ответила министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе. Она заявила, что дополнительная партия тестов, которую страна получит из Южной Кореи, будет направлена на тестирование именно жителей Марнеули и Болниси. Но оппонентов не удовлетворила и такая информация, и они высказали предположение, что правительство будет тестировать граждан выборочно, так как тестов для 200 тысяч жителей региона может оказаться недостаточно.

Пробы на вирус COVID-19 Minzdrav.gov.by

Еще одному удару подвергся МИД Грузии за то, что не обеспечил быструю доставку на родину всех находящихся за границей сограждан. Ответ пришлось давать как премьер-министру, так и министру иностранных дел. Они пояснили, что за короткий период уже обеспечили доставку в Грузию до 3 тысяч соотечественников, и опубликовали расписанный на ближайшие 2 недели график тех авиарейсов из стран Европы, которыми на родину смогут вернуться находящиеся в разных странах граждане Грузии. В МИД также сообщили, что составят график и на следующие недели и обязательно опубликуют его. Как известно, в условиях закрытых границ и прекращенного авиасообщения все рейсы по доставке граждан Грузии на родину выполняет только грузинская авиакомпания Georgian Airways.

Не остался в стороне и «духовный лидер» нынешней грузинской оппозиции Михаил Саакашвили, который продолжает оставаться за границей и из-за рубежа диктует соратникам планы действий. На этот раз он выразил желание уступить под зону карантина свой дом в райцентре Кварели, который в настоящее время пустует. А супруга Саакашвили Сандра Руловс через соцсети написала, что готова отдать на эти же цели свой дом в Зугдиди и 10 кроватей.

«В Зугдиди, на складе моего благотворительного фонда SOCO есть 10 (десять) кроватей из голландской больницы. Мы можем предоставить и передать их во временное пользование названному вами учреждению в том же городе. В Зугдиди находится двухэтажный дом с большим двором, где размещался дневной центр фонда SOCO для детей с ограниченными возможностями (он временно не функционирует), где можно разместить 10 человек», — пишет Руловс.

Саакашвили в своих традиционных видеообращениях в интернете не перестает критиковать действия грузинских властей и напоминать о том, как он и его партия реагировали на вызовы и кризисы, будучи у власти.

Это «реагирование» граждане Грузии хорошо запомнили со времен августовской войны 2008 года, когда сам Саакашвили при виде самолета в небе над городом Гори повалился на землю и попытался залезть под автомобиль, а его охрана накрыла его своими телами. А еще со времен поствоенного кризиса, когда члены правительства ЕНД во главе с тогдашним президентом с протянутой рукой ездили по западным странам и добивались финансовой помощи. Они ее получили, но куда направили выделенные миллиарды, так и не отчитались. От всей помощи остались лишь поселок для беженцев в Церовани и еще память о неких гуманитарных грузах с водой и предметами первой необходимости.

Эти и другие мелкие на данный момент выпады оппозиции носят локальный характер и ограничиваются пространством соцсетей либо телеэфиром. Придерживаясь рекомендаций ВОЗ и местных эпидемиологов, лидеры оппозиции отменили все ранее запланированные акции протеста, митинги и собрания и перешли в режим самоизоляции.

Скорая помощь. Грузия

Оппоненты нынешней власти, с одной стороны, опасаются коронавируса и не решаются реализовать ранее намеченные планы по продолжению протеста, но, с другой стороны, усиленно ищут ошибки в действиях правительства «Грузинской мечты», дабы подвергнуть их критике и одновременно записать очки в свою копилку и использовать всё это на предстоящих выборах.

Хотя сегодня и сам вопрос проведения выборов повис в воздухе. Чрезвычайное положение в Грузии введено сроком на месяц, но в правительстве не исключают, что исходя из ситуации в мире могут его продлить.

Говорят, что после пандемии мир станет иным. Вероятно, иной станет и Грузия. Хочется надеяться, что в политической среде произойдет определенная переоценка ценностей и отсев всего, что мешает реальному движению страны вперед. Возможно, кому-то эта беда поможет утвердиться, а кого-то столкнет с политической арены на обочину. Хотя это лишь слабые предположения…