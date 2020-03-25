Киев, , 13:20 — REGNUM Правительство Украины в ближайшее время может принять решение о введении на всей территории страны режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает 25 марта «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника агентства, соответствующее решение уже принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим чрезвычайной ситуации был введён в Запорожье после того, как в городе у четырёх человек выявили COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В украинском Запорожье объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса