Путраджая, Малайзия, , 13:09 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил, что карантин, который был введен в стране с 18 по 31 марта, будет продлен до 14 апреля 2020 года, сообщает Antara.

«Я получил информацию от министерства здравоохранения и государственного совета по безопасности. Случаи заболевания COVID-19, все еще происходят», — заявил премьер-министр Малайзии в специальной речи, транслируемой в прямом эфире государственного телевидения в Путраджайе 25 марта 2020 года.

«Находящимся в деревне, не нужно спешить возвращаться в Куала-Лумпур в эти выходные. Оставайтесь в деревне и никуда не ходите. Дети, которые намерены вернуться в общежития, не должны этого делать. Подождите», — добавил Мухиддин Яссин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число погибших от коронавируса на территории Малайзии увеличилось до 11 человек.

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