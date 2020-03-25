Москва, , 13:08 — REGNUM Министерство иностранных дел России занимается ситуацией с отменой властями ОАЭ разрешения авиакомпании «Победа» совершить рейс для вывоза граждан РФ, желающих вернуться на родину.

«Ситуацией занимаемся», — сообщили ТАСС в российском дипведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёт лоукостера «Победа», отправленный за российскими гражданами в ОАЭ, не смог совершить посадку в Дубае из-за запрета авиационных властей Объединённых Арабских Эмиратов.

Лайнер вылетел из Москвы в Дубай, этот рейс был согласован. Самолёт совершил вынужденную посадку в Махачкале. Ожидалось, что на нём вернутся на родину около 190 российских граждан.

Читайте также: ОАЭ отменяют пассажирское авиасообщение на фоне пандемии

Читайте развитие сюжета: Из-за коронавируса стоимость авиаперевозок в России упала до минимума