Цхинвал, , 13:11 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал основной стратегической целью страны воссоединение с Россией. Это заявление он сделал 25 марта во время оглашения послания парламенту и народу.

Глава республики также поручил южноосетинскому МИД разработать концепцию для внешней политики.

«Поручаю министерству иностранных дел в 2020 году разработать концепцию внешней политики Республики Южная Осетия и представить ее президенту», — сказал президент республики.

Напомним, о необходимости воссоединения Южной Осетии и России Бибилов говорил также, когда избирался на пост президента республики в 2017 году. Он набрал на выборах почти 58% голосов избирателей.