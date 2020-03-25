Стокгольм, , 13:12 — REGNUM Представитель шведской партии Христианских демократов в Швеции Якоб Форссмед выступил с предложением об оказании помощи газетной индустрии страны. Пакет мер, направленный на поддержку СМИ, был выдвинут после того, как владельцы многих печатных и электронных изданий Швеции начали терять рекламодателей, которые в настоящий момент вынуждены увольнять своих работников и закрывать компании на фоне усиливающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 25 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Ожидается, что 25 марта во второй половине дня по местному времени член партии Зеленых и министр культуры Аманда Линд встретится с представителями шведских СМИ. На запланированной встречи будет обсуждаться выдвинутая идея об оказании помощи.

Член Христианских демократов и депутат Риксдага Якоб Форссмед, в свою очередь, призвал правительство Швеции не бросать представителей четвертой власти в момент кризиса. По его мнению, оказание государственной поддержки не должно обойти СМИ стороной.

«Мы видим, что правительство уже должно поспешно произвести поддержку выплат зарплат для редакторов. Только для того, чтобы больше не приходилось увольнять сотрудников и предотвратить закрытие целых изданий, что, по-моему, представляет большой риск», — поделился Форссмед.