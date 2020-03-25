Приштина, , 12:58 — REGNUM Спецпредставитель Белого дома по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл поддержал голосование парламента сепаратистского Косово по вопросу доверия правительству под руководством Альбина Курти, которое состоится 25 марта. К такому выводу пришли приштинские СМИ после того как Гренелл поделился публикацией посла США в Косово Филиппа Коснета в Twitter, в которой американский дипломат выражает удовольствие тем, что посвящённое этой проблеме заседание парламента состоится.

«Как я сегодня сказал премьер-министру, для парламента и все остальных косовских институтов власти важно соблюдать конституцию», — процитировало пост Коснета издание «Косово онлайн».

Напомним, что внеочередное заседание парламента сепаратистского Косово, во время которого депутаты проголосуют о недоверии правительству Курти должно начаться в 11 часов по местному времени (13:00 мск).

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поддержала решение премьер-министра Косово о постепенной отмене стопроцентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Тем временем США настаивают на немедленной отмене всех торговых ограничений и скором возобновлении диалога с Белградом о достижении «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений».